Werken in Dullaert en Heilig Grafstraat Anthony Statius

17 januari 2020

17u12 7 Eeklo In Eeklo start men op maandag 20 januari met werkzaamheden in Dullaert en de Heilig Grafstraat.

Vanaf maandag 20 januari tot en met 14 februari worden nutswerken uitgevoerd in het voetpad en de parkeerstrook in Dullaert. Om veilig te kunnen werken wordt Dullaert een eenrichtingsstraat richting Leikensweg en er wordt een omleiding voorzien via Hendrik Consciencestraat, Euerardstraat en Zuidmoerstraat.

Op die dag zal de Heilig Grafstraat enkel toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer zal de straat afgesloten worden. Vanaf de Zandvleuge wordt een omleiding voorzien via Gravin Johannalaan en Sint-Jansdreef. Vanaf de ovonde wordt een omleiding voorzien via Molenstraat, Boelare, Blommekens, Zandvleuge.