Werken aan N9 onwettig: “Schepenen zullen dit uit eigen zak moeten betalen”

16u53 12 Eeklo De werken aan de middenberm van de N9 in Eeklo moesten wel degelijk eerst door de gemeenteraad goedgekeurd worden, en de aannemer moest via een aanbesteding aangeduid worden. Dat zegt waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere na een klacht van de vorige burgemeester Koen Loete. “De schepenen zullen die werken nu uit eigen zak moeten betalen”, maakt Loete zich sterk.

De verlaging van de middenberm van de N9 in Eeklo is net afgerond, maar het dossier krijgt een zwaar politiek staartje. Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) diende voor de zomer klacht in bij de provincie omdat de werken volgens hem onwettig zijn. De werken zijn ondertussen voltooid, maar Loete haalt nu wel zijn gelijk.

“De werken aan de N9 zijn voor de zomer zomaar gestart, zonder dat de gemeenteraad daar ook maar iets over wist”, zegt Loete. “Ik heb op de gemeenteraad van april vragen gesteld, maar geen antwoorden gekregen. De dag nadien gaf de stad wel een grote persconferentie, met alle informatie over de werken aan de N9. De verlaging van de middenberm is een werk van minstens 70.000 euro, maar wellicht zelfs 100.000 euro. Zoiets doe je als schepencollege toch niet in je eentje, zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken? De aannemer moest ook gezocht worden via een aanbesteding, en ook dat is niet gebeurd. Het nieuwe schepencollege heeft zich net zoals iedereen aan de wet te houden. Ik krijg soms de wind van voren als ik kritiek geef, maar als gemeenteraadslid is het mijn plicht om op dergelijke fouten te wijzen.”

Hoe dan ook: de middenberm is verlaagd en de werken zijn afgerond. Wat nu? “Natuurlijk moet de middenberm niet opnieuw verhoogd worden. Dat zou maar al te stom zijn. Maar er zijn werken gebeurd, waar de gemeenteraad geen toestemming voor gegeven heeft. Volgens de letter van de wet zijn de schepenen daar hoofdelijk verantwoordelijk voor. Ze zullen de factuur dus zelf moeten betalen”, zegt Loete.

Schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld) denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “We hebben als stad te goeder trouw gehandeld”, zegt schepen De Waele. “Het dossier is een volle samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, dus dachten we dat alles kon zoals het gebeurd is. De gouverneur denkt daar anders over, dus daar gaan we ons bij neerleggen. We gaan dit rechtzetten op de gemeenteraad van september, en het dossier daar alsnog laten goedkeuren. Natuurlijk is dit vervelend, maar het blijft een goede zaak dat de verlaging van de middenberm van de N9 er zo snel is kunnen komen. Volgende week krijgt de N9 een nieuwe asfaltlaag, dus die werken moesten echt wel nu gebeuren. Maar voor de toekomst gaan we zeker rekening houden met de opmerkingen van de gouverneur”, klinkt het nog.