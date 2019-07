Wekelijkse markt Eeklo verhuist in augustus naar Boelare en August Van Ackerstraat Joeri Seymortier

25 juli 2019

12u33 12 Eeklo De wekelijkse markt van Eeklo zal elke donderdag van de maand augustus gehouden worden op een tijdelijke locatie.

Naar aanleiding van de organisatie van Eeklo Beach en door de wegenwerken langsheen de N9 is er een verplaatsing van de marktkramen die op normaal gezien elke donderdag op het Marktplein en Ceremonieplein, en langsheen de N9 staan. “De donderdagmarkt wordt in samenspraak met de marktkramers tijdelijk verplaatst naar de August van Ackerstraat en het verlengde van de Boelare, aansluitend aan de huidige plaatsen”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Dit vanaf donderdag 1 tot en met 29 augustus. In het totaal gaat het om vijf donderdagen. Na deze periode verhuist de donderdagmarkt terug naar zijn traditionele plaats op de Markt, het Ceremonieplein, de ventweg en de Boelare.”

Op donderdag 25 juli was de laatste ‘gewone’ marktdag. Toen werden ook de prijswinnaars van de ‘Dag van de Markt’ ontvangen.