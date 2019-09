Wekelijkse markt Eeklo verhuist donderdag weer naar vertrouwde stek Joeri Seymortier

03 september 2019

11u42 0 Eeklo De wekelijkse markt van Eeklo wordt op donderdag 5 september voor het eerst opnieuw gehouden op de vertrouwde locatie van het Ceremonieplein, de Markt, het begin van de Boelare en de ventweg langs de N9.

In de maand augustus moest tijdelijk verhuisd worden, maar dat is nu voorbij. “De marktkramers zijn blij dat ze terug mogen keren naar hun vertrouwde stek”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Toch was de tijdelijke locatie in de volledige Boelare niet slecht. Heel wat inwoners uit de buurt van het Zonneheem en het Jan-Frans Willemsplein waren de voorbije weken enthousiast dat de marktkramers zo dicht kwamen. We kunnen terugkijken op een mooi marktgebeuren in de maand augustus, maar nu is het weer tijd voor de vertrouwde locatie.”