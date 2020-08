Wekelijkse markt Eeklo vanaf volgende week weer op de (bijna) vertrouwde locatie Joeri Seymortier

27 augustus 2020

Eeklo De wekelijkse markt van Eeklo verhuist vanaf donderdag 3 september opnieuw naar de vertrouwde locatie.

De wekelijkse markt werd tijdens de coronaperiode eerst aan het Sportpark gehouden, en werd in juli en augustus zelfs op een afgesloten N9 georganiseerd. Maar AWV wil die uitzondering niet tot in september verlengen, dus moet de markt weer naar de oorspronkelijke locatie. “De kramen zullen vanaf volgende week weer vertrouwd staan op de Markt, Ceremonieplein, Ventweg, Boelare en August Van Ackerstraat, maar nog niet op het Marktplein zelf”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Om de uitbreiding van de terrassen in de Boelare te vrijwaren en de om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen, zijn we wel genoodzaakt om tijdelijk daar de kramen met de rug naar de winkels te plaatsen. De kramen die normaal op het Marktplein staan worden tijdelijk naar de August Van Ackerstraat verhuisd. Bij nieuwe versoepelingen wordt de markt terug geplaatst in zijn oorspronkelijke opstelling.”

Er komt een afgesloten circuit, en iedereen volgt verplicht de aangegeven looprichting. De zone wordt afgebakend met nadarhekken. Een mondmasker dragen blijft verplicht. Er wordt handgel voorzien aan de in- en uitgangen.