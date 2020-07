Wekelijkse markt Eeklo op verkeersvrije N9: “Het lijkt wel heel de zomer jaarmarkt” Joeri Seymortier

02 juli 2020

12u53 5 Eeklo De wekelijkse donderdagmarkt van Eeklo werd vandaag (donderdag) voor het eerst gehouden op een verkeersvrij deel van de drukke N9.

De hele zomer lang gaat de N9 in Eeklo dicht op donderdagvoormiddag. Dat gebeurt vanaf het kruispunt met Boelare tot aan het Krugercentrum. Een drastische maatregel, maar de enige manier om de markt in deze coronatijden weer naar het centrum krijgen. Het stadsbestuur doet de verhuis ook om de horecazaken in het centrum hun ‘gouden donderdag’ terug te geven. Bij de bezoekers viel de nieuwigheid alvast in de smaak. “Er is heel veel ruimte, daardoor lijkt het niet overal druk, en dat geeft een veilig gevoel. Het lijkt hier zo wel heel de zomer jaarmarkt in Eeklo”, klonk het.

N-VA boos

N-VA Eeklo is minder enthousiast. Ook die partij vindt dat de markt thuishoort in het centrum, maar vindt negen weken de N9 afsluiten een brug te ver. “Een ondoordachte maatregel”, zegt Danny Plaetinck (N-VA). “De omleiding gebeurt onder andere via de Oostveldstraat. Een straat waar wij al jaren vragen om extra verkeersmaatregelen te nemen, omdat het daar te gevaarlijk is. De bewoners van de Stationsstraat kunnen negen weken lang ook niet uit hun garage op donderdagochtend. Voor een eenmalig evenement zoals de jaarmarkt kan zoiets. Maar voor negen weken is er geen begrip.”