Webcam toont live hoelang je moet aanschuiven aan recyclagepark Eeklo Joeri Seymortier

23 april 2020

08u50 0 Eeklo Wie wil weten of het druk is op het recyclagepark van Eeklo, kan dat voortaan live checken via een nieuwe webcam op het park.

Nu het recyclagepark van Eeklo weer open is na enkele weken sluiting, kan het er druk zijn. Wie geen zin heeft om lang in de file aan te schuiven, kan thuis best eens checken of er een lange wachtrij staat. Vanaf nu kan dat dankzij een webcam die opgesteld staat op het recyclagepark. Via www.eeklo.be/recyclagepark kan je live de beelden bekijken. Als er al een pak wagens staan aan te schuiven, stel je je bezoek beter uit. Aan de ingang van het recyclagepark staan borden die waarschuwen dat je gefilmd wordt. De beelden zijn ook bewust niet honderd procent zuiver, om de privacy van de bezoekers te garanderen. Het is enkel de bedoeling om te kunnen zien hoeveel wagens er aan de ingang staan aan te schuiven.