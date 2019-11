Wat zweeft daar boven schooltje De Eik? Joeri Seymortier

20 november 2019

14u51 0 Eeklo De Eik, een school in Eeklo voor buitengewoon lager onderwijs van het type drie, heeft er enkele containerklassen bij.

De school De Eik huist sinds 2017 in de Lekestraat, in de vroegere kleuterschool ’t Lekehofje. Er werd gestart met één klas en amper vijf leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. Ondertussen gaan er elke dag 29 kinderen naar school, dus was er nood aan uitbreiding. “Ons schoolgebouw zit echt vol, en daarom kiezen we nu voor extra containerklassen als oplossing”, zegt coördinator Peter Noteboom van De Triangel. “Zo krijgen we er een vierde klas bij, en ook een therapielokaal. Zo kunnen we op deze locatie verder groeien naar 32 leerlingen. Wij werken met leerlingen die te kampen hebben met gedrags- of emotionele problemen. Voor hen is rust, veiligheid en stabiliteit belangrijk. Vaak zijn het kinderen die op vorige scholen problemen gehad hebben, en zo bij ons terechtgekomen zijn. Het is wel de bedoeling dat ze vroeg of laat weer kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs.”

De nieuwe containerklassen voor De Eik zijn een tijdelijke oplossing. De school heeft een bouwdossier ingediend, en wil elders in Eeklo een nieuwe school bouwen. Dan zou De Eik kunnen doorgroeien naar een school met zestig leerlingen. Op 7 december, van 14 tot 17 uur, zet de school de deuren open.

Meer info over de school via info@scholendeeik.be of 09/390.88.16.