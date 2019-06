Wat moet Eeklo doen tussen 2020 en 2025? Jij mag dinsdag jouw mening geven Joeri Seymortier

20 juni 2019

09u24 0 Eeklo Goede ideeën voor de ontwikkeling van Eeklo als stad? Op dinsdag 25 juni mogen de inwoners suggesties doen aan het stadsbestuur.

De nieuwe bestuursploeg van Eeklo werkt volop aan de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025. In dat document wordt vastgelegd wat er de komende zes jaar in de stad zal gebeuren. Politiek en administratie zijn al maanden aan dat document bezig, maar dinsdag krijgen ook de burgers de nodige inspraak.

“In dit traject vinden wij ook de inspraak van de Eeklose burgers en organisaties belangrijk”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Waar we de komende jaren onder meer voor willen gaan, is dat elke inwoner van Eeklo trots kan zijn op zijn of haar stad. Om er te wonen, naar school te gaan, te werken, en kortom elke dag te leven. Rond dit thema kennen we graag de mening van de inwoners.”

Workshops

Kom langs op dinsdag 25 juni in Cultuurcentrum De Herbakker, tussen 16 en 19 uur. Je kan er je ideeën kwijt, je kan je mening delen met andere stadsgenoten en met ambtenaren en politici. Om 18 uur en 18.30 uur zijn er twee interactieve workshops. “Ook al heb je maar een half uurtje de tijd, dan nog ben je meer dan welkom en kan je je ei kwijt”, klinkt het nog.

Wil je graag een idee delen maar kan je je niet vrijmaken op dinsdag 25 juni? Dan mag je mailen naar participatie@eeklo.be.