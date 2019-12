Warmste Weeklo goed gestart: eerste cheques rollen binnen Joeri Seymortier

19 december 2019

08u23 9 Eeklo De Warmste Weeklo in Eeklo is goed gestart. Naast sfeer en muziek, rollen ook de eerste cheques voor het goede doel binnen.

Nog tot en met dinsdag 24 december staat een grote tent op de Markt van Eeklo. Elke dag kan je er vanaf 9 uur de uitzending van de Warmste Week zien op groot scherm. ’s Avonds zijn er heel wat optredens. Op de startavond werden meteen al de eerste cheques overhandigd. “De eerste cheque kwam van toneelvereniging Eeteegee”, zegt Thierry Smet, die de cheque in ontvangst mocht nemen. “Voorzitter Tanja Jocqué en bestuurslid Nancy Vlaemynck kwamen met een cheque van 1.000 euro. Dat was het resultaat van de verkoop van hun programmaboekjes tijdens de voorstellingen van ‘’t Zit in de famielde’. Regisseur Marnik Bellecoste stond op dat moment ook als zanger van Ace and the Jokers op ons podium. Hij kon vertellen dat we geen twee jaar meer moeten wachten op de volgende productie van het Eeteegee, maar dat die er in het voorjaar 2021 al aankomt.”