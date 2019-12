Warmste Weeklo brengt 31.460,56 euro op voor goede doel: “Bloed, zweet en tranen, maar dolgelukkig!” Joeri Seymortier

25 december 2019

10u01 0 Eeklo De Warmste Weeklo in Eeklo is op kerstavond afgerond met een cheque van 31.460,56 euro voor het goede doel.

Een week lang stond er een tent op de Markt van Eeklo. Er werden acties gehouden om geld in te zamelen, en in de tent zorgde muziek er voor dat er goed verteerd werd aan de bar. Alles samen werd zo 31.460,56 euro ingezameld in Eeklo. “Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn erg blij met het resultaat”, zeggen de frontmannen Eddy De Ketelaere, Yves Deleyn en Thierry Smet nadat op kerstavond het eindbedrag bekend gemaakt werd. “We zijn eigenlijk tevreden over alle dagen van de Warmste Weeklo. We hebben een breed publiek kunnen bereiken, en zijn tot alle lagen van de bevolking geraakt. Natuurlijk is het ingezamelde bedrag het belangrijkste. Maar we hebben Eeklo ook positief op de kaart kunnen zetten. En dat is minstens even belangrijk. Of er in 2020 een vervolg komt. Die evaluatie gaan we in januari maken. We zullen anders de telefoonnummers van onze echtgenotes geven. Je kan het hen eens vragen”, knipogen de drie mannen.

Drie goede doelen

De bijna 32.000 euro van de Warmste Weeklo zal verdeeld worden onder drie goede doelen uit de eigen stad. Het geld gaat naar wijkcentrum De Kring dat zet zich in voor de meest kwetsbaren in Eeklo en omgeving, naar het Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Klim Op’ dat kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsmoeilijkheden gaat begeleiden, en naar sportclub Boezjeern, een omnisportclub voor volwassenen waar ook mensen uit de kwetsbare groepen meer dan welkom zijn.