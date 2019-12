Warmste Weeklo: 7 dagen feest met afterwork, foute party, schlageravond, Rob Vanoudenhoven en veel Meetjeslandse bands Feesttent van 18 tot 24 december op Markt van Eeklo Joeri Seymortier

13 december 2019

09u53 0 Eeklo Eeklo warmt zich op voor zeven dagen feest, in het kader van de Warmste Weeklo. Van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december komt er een grote tent op de Markt van Eeklo, en daar zal heel wat in te beleven zijn. De opbrengst gaat integraal naar drie Eeklose goede doelen, in het kader van de Warmste Week.

Het programma van de Warmste Weeklo is bekend en oogt best indrukwekkend. Op verschillende plaatsen in de stad zijn er acties voor het goede doel, maar de grote feesttent op de Markt wordt het centraal punt van alle festiviteiten. “De tent zal elke dag om 9 uur ’s ochtends open zijn, en vanaf dan kan je de live-uitzending van Music for Life rechtstreeks volgen op groot scherm”, zegt Thierry Smet van de Economische Raad. “Er zal de hele dag van alles te beleven zijn aan de verschillende standjes in de tent, en je kan ook genieten aan de pop-upbar. Overdag blijft het rustig, maar ’s avonds hebben we altijd een mooi programma uitgedokterd. Elke dag is het gratis toegang in de tent. Eeklo moet een week lang de warmste stad van het Meetjesland worden.”

Op woensdag 18 december wordt om 14 uur de kick-off gehouden. Op de openingsavond komen Ace and the Jokers om 20.30 uur een show geven. Op donderdag 19 december wordt vanaf 17 uur de Warmste Afterwork georganiseerd door Okee. Bedoeling is om de werknemers van de bedrijven op het industrieterrein naar de Markt te krijgen, en daar samen de kerstvakantie in te zetten. Ook andere werknemers en Eeklonaars zijn welkom. DJ Nick zorgt voor ambiancemuziek.

Foute Lederhosen

Op vrijdag 20 december is er vanaf 20 uur de Foute Lederhosen Party. Op zaterdag kan je om 16 uur een demonstratie ijssculpturen kappen zien, en is er om 20 uur unplugged for life. Zondag 22 december wordt al om 10.30 uur gestart met een kerstconcert van het seniorenorkest, is er vanaf 14.30 uur kinderanimatie en komt de kerstman in de namiddag langs. Vanaf 17 uur is het op zondag tijd voor de Warmste Sessies met acht Meetjeslandse bands die optreden. Onder andere The Evil Pony’s, Walis en Minus 4 staan op de affiche.

Schlagers for Life

Op maandag 23 december is er om 20 uur een schlageravond, met optredens van Michael Lanzo, Danny Brando en Thierry Segers. Discobar Irma zet de kers op de taart. Op dinsdag 24 december start de slotshow om 16.15 uur met een optreden van Camping Esmeralda, met Rob Vanoudenhoven die peter is van de Warmste Weeklo. Om 18 uur wordt dan bekend gemaakt wat alle acties in Eeklo opgebracht hebben, en nadien kan iedereen thuis kerstavond gaan vieren.

De Warmste Weeklo is nog op zoek naar vrijwilligers voor heel wat functies. Je kan jezelf nog opgeven via www.warmsteweeklo.be.