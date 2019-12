Warme William duikt op in Eeklo: “Durf te praten als je met iets zit” Joeri Seymortier

10 december 2019

14u42 6 Eeklo De mascotte Warme William duikt op in het straatbeeld van Eeklo. Bedoeling is om mensen warm te maken om te praten als ze problemen hebben.

Vanaf nu zal Warme William regelmatig in het straatbeeld verschijnen. Als eerste is de blauwe beer in de bibliotheek te vinden. Later deze maand is Warme William ook te zien op de Warmste Weeklo en in januari in het Sportpark. “Eeklo werd eerder dit jaar, samen met 41 andere steden en gemeente, gekozen als Warme Stad”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Een project om het psychisch welzijn van onze jongeren te verbeteren. Het netwerk van welzijns- en jongerenactoren in de regio zal versterkt worden, zodat jongeren gemakkelijk de weg vinden naar hulp en doorverwijzen vlotter gaat. Zo willen we kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Meer dan één op drie jongeren voelt zich niet goed. We willen het taboe rond mentaal welzijn doorbreken en de boodschap meegeven: neem tijd en doe moeite om te luisteren naar iemand zijn verhaal. Pik signalen op in jouw omgeving en draag een warm hart uit naar iedereen die zich slecht voelt. Maar vooral: praat erover, zodat we er samen iets aan kunnen doen.”

