Wagen verpletterd na botsing tegen kraan: “Gelukkig zat er geen passagier naast de chauffeur of we mochten de begrafenisondernemer bellen” Dylan Vermeulen

23 september 2020

16u21 10 Eeklo Woensdagochtend reed een autobestuurder in de Raverschootstraat in Eeklo frontaal tegen een kraan. Bij die botsing kwam een deel van het dak naar beneden en verpletterde de wagen aan de passagierskant. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

“De kraan staat hier intussen twee weken. We zijn bezig met het vernieuwen van ons dak. We hebben ook voldoende signalisatie voorzien, dus daaraan kan het zeker niet liggen”, vertelt een verraste Sven Schelfthout.

Kraan weggebracht

Door de impact van de botsing moest de kraan weggevoerd worden, omdat de stevigheid niet meer gegarandeerd kon worden. “Nu mogen we alles manueel naar boven brengen. Leuk is anders.” Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren, maar het is plausibel dat de autobestuurder met een te hoge snelheid reed. “Die kraan weegt 3,5 ton, dat zet je niet zomaar opzij. De kraan is enkele meters naar voor geschoten.”

De politie kwam 20 minuten na de oproep ter plaatse om de vaststelling te doen. Volgens hen zullen de verzekeringen het nu verder overnemen.