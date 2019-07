Wagen uitgebrand, eigenares vermoedt kwaad opzet: “Ik vrees voor de levens van mij en mijn dochter” Wouter Spillebeen

16 juli 2019

16u42 7 Eeklo De auto van Keani Bellecoste uit de Molenstraat in Eeklo is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. “Ik ben er bijna zeker van dat het om brandstichting gaat”, zegt de jonge moeder, die de afgelopen maanden meermaals het slachtoffer werd van vandalisme. Het parket onderzoekt de autobrand.

Keani werd wakker gebeld door de politie rond 1.30 uur. “Mijn auto was volledig uitgebrand”, vertelt ze. “Die stond al stil van rond 17.30 uur, dus de kans dat het om een technisch defect zou gaan, is volgens mij miniscuul. Mijn autootje was ook nog maar twee jaar oud, dus het zou me sterk verbazen. Ik ben er bijna zeker van dat het om brandstichting gaat.”

Kwaad naar erger

De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet vermijden dat de Toyota ter hoogte van de motor volledig vernield werd door het vuur. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand verder te onderzoeken. Of het daadwerkelijk om brandstichting gaat, kunnen ze nog niet bevestigen of ontkennen. Het onderzoek loopt.

“Ik ben in de laatste anderhalve maand verschillende keren geviseerd”, zegt Keani. “Auto’s van vrienden van me zijn beschadigd, op mijn voordeur werd ‘val dood KKK’ gekrast en er worden verdachte pakketjes in mijn brievenbus gestoken. Het gaat van kwaad naar erger en nu is het mijn auto. Wat is het volgende? Ik vrees voor de levens van mijn dochter en mezelf.”

Oproep

De politie van zone Meetjesland Centrum bevestigt dat Keani al verschillende keren een klacht indiende wegens vandalisme. “Ik heb een vermoeden wie de dader is, maar ik kan er in het kader van het onderzoek niets over kwijt”, aldus de jonge moeder. “Ik hoop dat er nu tips binnenkomen en dat iemand iets gezien heeft.” Keani deed ook al een oproep naar getuigen op Facebook.

“Als alleenstaande moeder is het zo al moeilijk genoeg”, gaat ze verder. “Ik zie niet in waarom iemand me dit zou aandoen. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik werk elke dag en na mijn werk zorg ik voor mijn dochter, meer niet. Ik moet vaak van post naar post rijden voor het werk. Dat kan ik nu ook niet doen omdat mijn auto toegetakeld is.”

Wie meer informatie heeft over de autobrand of wie afgelopen nacht verdachte activiteiten zag in de Molenstraat in Eeklo kan de politie contacteren op het nummer 09/376.46.46.