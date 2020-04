VVV Eeklo stippelt coronawandeling uit, maar N-VA is boos: “Waar zaten die toen verstand werd uitgedeeld?” Joeri Seymortier

15 april 2020

11u16 4 Eeklo De VVV Eeklo nodigt stadsgenoten uit op een coronawandeling ‘Beeldig Eeklo’ door de stad. Goed bedoeld, maar de steun van het stadsbestuur zet kwaad bloed bij N-VA.

We mogen nog allemaal wandelen en fietsen in onze eigen stad, en daar sprong VVV Eeklo dan ook gretig op. “Om onze stadsgenoten in deze coronatijden wat verstrooiing te brengen heeft Marleen Van De Gehuchte, ondersteund door andere VVV-leden, een korte stadswandeling van ongeveer een uur uitgewerkt”, zegt voorzitter Aimé Heene. “Het doel van de wandeling is onze stadsgenoten ‘Beeldig Eeklo’ wat beter te leren kennen. De wandeling vertrekt aan één van de belangrijkste kunstwerken van de stad: De Grote Kop in de buurt van het Jan Frans Willemsplein.”

Mondmaskers

Nu ook het stadsbestuur van Eeklo de wandeling op haar Facebookpagina promoot, reageert N-VA Eeklo boos. “Wij kunnen amper geloven dat ons stadsbestuur oproept om mee te doen aan deze stadswandeling”, klinkt het bij N-VA. “Waar zaten die toen het verstand werd uitgedeeld? Je hoort al weken dat de schaarste aan mondmaskers het enige is wat ons land tegenhoudt om iedereen te verplichten met een mondmasker buiten te komen. Dan stuur je mensen nu toch niet massaal de straat op?”

Digitale postbus

VVV benadrukt dat de wandeling bedoeld is om te doen met je eigen gezin, of met één vriend, en dat op veilige afstand. Wie interesse heeft in de wandeling stuurt een mailtje naar voorzitterKVVV@gmail.com. Je krijgt dan snel de wandeling in je digitale postbus.