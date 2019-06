VVV Eeklo mag in Jeneverhuis blijven “zo lang als nodig is” Joeri Seymortier

03 juni 2019

12u16 0 Eeklo De VVV van Eeklo mag van het stadsbestuur van Eeklo in het Jeneverhuis blijven, maar een contract voor de hele legislatuur van de komende zes jaar komt er niet.

De VVV stelde haar collectie jarenlang tentoon in het Heemmuseum in Het Leen in Eeklo, maar de provincie heeft dat gesloten. Na een lange zoektocht vindt een deel van de VVV-collectie nu onderdak in het Jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein in Eeklo. Hoe lang de VVV daar mag blijven is onduidelijk.

“Een deel van het Jeneverhuis is verhuurd aan een ginstokerij en de rest is voor de VVV”, zegt gemeenteraadslid Paul Verstraete (N-VA). “We moeten als stad dringend een einde maken aan de onzekerheid voor de VVV en die mensen zwart op wit beloven dat ze daar zeker de volle zes jaar van deze legislatuur mogen zitten.”

“Niet op straat”

Dat contract voor zes jaar komt er niet. “Wij gaan de VVV zeker niet op straat zetten”, reageert burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We verlengen de overeenkomst met de VVV, maar willen dat niet voor zes jaar doen. Wij zetten op papier dat de VVV mag blijven, zolang dat nodig is. Waarom we geen zekerheid voor zes jaar geven? Omdat er de komende jaren andere mogelijkheden kunnen opduiken. Zeggen dat de VVV mag blijven zolang als nodig, is ze eigenlijk meer zekerheid geven dan zes jaar”, zegt de burgemeester nog.

