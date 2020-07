Vrije natuur of onkruidbak? Meningen over vernieuwde middenberm N9 Eeklo zijn verdeeld Joeri Seymortier

21 juli 2020

12u26 0 Eeklo De toestand van de vernieuwde middenberm van de N9 dwars door Eeklo roept vragen op. De stad had een groene oase beloofd, maar de meningen zijn verdeeld. Een mooi stuk ongerepte vrije natuur volgens de ene. Een onkruidbak volgens de andere. “Wat we vandaag zien is niet het eindresultaat. Binnen drie jaar wordt dat de mooiste middenberm van Vlaanderen”, zegt de burgemeester.

Afgelopen winter werd de middenberm van de N9 verlaagd, en er zou een pak groen in de plaats komen. Er werden simulaties de wereld in gestuurd van mooie bomen, groene struiken en fleurige bodembedekkers. Vandaag staan er wel enkele mooie zonnebloemen op de middenberm in Eeklo, maar voor de rest oogt het groen vooral slordig. Ook al zijn de meningen verdeeld.

“Wat we vandaag zien is zeker niet het te verwachten eindresultaat”, beseft ook burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Maar ik ben ervan overtuigd dat het binnen drie jaar de mooiste middenberm van Vlaanderen wordt. Het onderhoud is momenteel nog in handen van een firma, en niet van de stad. Er werden ondertussen een aantal extra onderhoudsbeurten afgesproken. In het najaar volgt een aanvullend plantmoment, waarbij er nog meer struiken en bloemen bij komen. Los van alle opmerkingen blijft de ingreep een zeer goede zaak om de leefbaarheid van de doortocht aangenamer te maken. Maar zoals in elke private tuin heb je pas mooi resultaat na een aantal jaren.”

Net als Rome is ook een ecosysteem niet op één dag gebouwd. Mensen mogen gerust kritisch zijn, maar ik hoop wel dat ze ook vertrouwen hebben in de expertise van alle mensen die hieraan meewerken. Bob D’Haeseleer, schepen

Is het nu mooie vrije natuur? Of een onkruidbak? “De twee meningen zijn correct”, sust schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “De ene ziet vrije natuur. De ander een onkruidbak. Dat is subjectief. Objectief is het nu wel al beter voor vogels en insecten, en vooral ook beter dan wat het vroeger was. Net als Rome is ook een ecosysteem niet op één dag gebouwd. Mensen mogen gerust kritisch zijn, maar ik hoop wel dat ze ook vertrouwen hebben in de expertise van alle mensen die hieraan meewerken. Ik hoop ook dat hun positiviteit zal meegroeien met wat we geplant hebben en nog gaan planten”, zegt de groene schepen.

Ook schepen Christophe De Waele (Open Vld) vraagt geduld: “Het idee om de middenberm te verlagen en te vergroenen is een goede stap naar een aangenamer centrum. Door de droogte in het voorjaar konden de planten die voorzien waren niet aangeplant worden, en koos men voorlopig voor een bloemenmengsel. In het najaar volgt de uiteindelijke volledige afwerking met de plant van 40.000 bloembollen en ruim 34.000 bodembedekkers en vaste planten. Ik begrijp dat er wat kritiek is op het groene wild dat nu middenberm bezet, maar alles komt goed.”

Dit kost enorm veel geld. Het minste dat we zouden mogen verwachten is een kleurrijke, mooie gevulde groenoase midden in onze stad. De huidige toestand is niet om trots op te zijn. Kristof Hebbrecht, N-VA

De oppositie is minder enthousiast. “De verlaging van de middenberm is een zeer dure ‘cosmetica-operatie’ van 500.000 euro”, zegt gewezen burgemeester Koen Loete (CD&V). “Ongelofelijk veel geld dat eigenlijk Vlaanderen en niet de stad had moeten betalen. Ik vind het weinig esthetisch. Dit had met eenvoudigere middelen en minder centen kunnen gebeuren.”

N-VA zegt achter de verlaging van de middenberm te staan, maar is toch ook ontgoocheld. “De verlaging oogt eleganter, maar de beplanting is een grote ramp”, zegt waarnemend voorzitter Kristof Hebbrecht. “Eén en al onkruid met af en toe een zonnebloem. Hoe graag we de kleur geel ook zien, zonnebloemen passen totaal niet op deze middenberm. Dit kost enorm veel geld. Het minste dat we zouden mogen verwachten is een kleurrijke, mooie gevulde groenoase midden in onze stad. De huidige toestand is niet om trots op te zijn, en draagt zeker niet bij tot een positief imago van onze stad.”