Vrachtwagen met 200 varkens in gracht in Eeklo, dieren vluchten de weg op Wouter Spillebeen

29 februari 2020

10u54 441 Eeklo Een vrachtwagen met een lading van ongeveer 200 varkens is deze morgen rond 8.30 uur in de gracht gekanteld langs de N49 tussen Eeklo en Kaprijke. Heel wat dieren overleefden het ongeval niet.

De vrachtwagen reed in de richting van Maldegem en raakte van de weg af. Uiteindelijk kwam het voertuig ondersteboven tot stilstand in de gracht. De chauffeur raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

De varkens die de chauffeur vervoerde, konden door het ongeval losbreken. Enkele dieren kwamen op het wegdek terecht en de politie moest passanten aanmanen om voorzichtig te rijden ter hoogte van het ongeval. De hulpdiensten gingen de gevluchte dieren vangen met hulp van lokale landbouwers. Een varken liep bijna een halve kilometer langs de parallelwegvooraleer hij tegengehouden werd.

Het is nog niet duidelijk hoe veel varkens overleefden, maar heel wat dieren kwamen om of raakten gewond. De dieren worden nu op andere vrachtwagens geladen zodat ze verder onderzocht kunnen worden.