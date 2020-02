Vraag naar ontslag van tafel geveegd: meerderheid behoudt vertrouwen in Groen-schepen Isaura Calsyn Joeri Seymortier

18 februari 2020

11u40 0 Eeklo Er is geen sprake van een mogelijk ontslag van schepen Isaura Calsyn (Groen), nadat ze jongeren op Facebook opriep om deel te nemen aan de klimaatmars. De meerderheid behoudt het volle vertrouwen in de jonge schepen.

De rust rond de persoon van schepen Isaura Calsyn kan weerkeren. Vlaams Belang vroeg maandagavond op de gemeenteraad van Eeklo om het ontslag van de Groen-schepen, maar dat komt er niet. Calsyn kwam in het oog van de storm terecht nadat ze op Facebook een oproep had gelanceerd naar scholen en jongeren om van de klimaatmars in Brussel een schooluitstap te maken. Volgens de oppositie was dat een aanzet tot klimaatspijbelen, maar dat wordt ontkend.

N-VA wou een document laten stemmen, waarin staat dat de gemeenteraad afstand neemt van de uitspraken, maar ook dat gebeurde niet. “De Facebookpost van schepen Calsyn was een oproep tot ongehoorzaamheid, en een oproep om tegen minister Ben Weyts in te gaan”, zegt Danny Plaetinck (N-VA). “De gemeenteraad moet die boodschap afkeuren. Een schepen van Onderwijs kan niet oproepen om op een verplichte schooldag niet naar school te gaan.”

Schepen zwijgt

Schepen Calsyn zelf zei tijdens het debat geen woord. Haar gezicht sprak echter boekdelen. Toen de oppositie zei dat het niet om een persoonlijke aanval ging tegen haar, verslikte ze zich wel in haar koffie. Een stemming over het ontslag van schepen Calsyn kwam er uiteindelijk niet. “Een schepen wordt aangesteld met een voordrachtakte, en daarin is geen procedure tot ontslag voorzien. Een stemming over het ontslag van de schepen is dan ook onmogelijk”, zei gemeenteraadsvoorzitter Nicole De Munter.

“Spreken is een recht”

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) nam het op het einde van de pittige discussie nog op voor zijn Groen-schepen: “De boodschap van collega Calsyn op Facebook was een persoonlijke boodschap. De vrijheid van spreken is bij ons nog altijd een recht. Isaura Calsyn behoudt dan ook nog altijd de volle steun van het schepencollege en de voltallige meerderheid”, zegt de burgemeester nog.

Meer over Isaura Calsyn

politiek