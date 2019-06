Voorlopig geen verbouwing in CC De Herbakker, dus toch programmatie: Gabriel Rios, Scala, Raymond Van Het Groenewoud en Adriaan Van den Hoof Kleinere verbouwingen zouden toch in april volgend jaar starten Joeri Seymortier

13 juni 2019

22u00 0 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo pakt dan toch uit met een bijna volwaardig programma voor het seizoen 2019-2020. Normaal zouden de verbouwingswerken nu volop bezig zijn, en zou er komend seizoen niets gebeuren in het CC. Maar de nieuwe bestuursploeg zette het verbouwingsdossier ‘on hold’, en nu is er dus toch een programmatie. Wel maar tot maart volgend jaar, want in april 2020 zou een beperkte verbouwing toch volgen.

Normaal gezien zou je volgend theaterseizoen niet in De Herbakker in Eeklo terecht kunnen, omdat er verbouwingen zouden gebeuren. Maar het nieuwe stadsbestuur vond het dossier te duur, en liet de werken in april niet starten. Het CC blijft dus open, waardoor de mensen van De Herbakker in sneltempo op zoek moesten naar een noodprogramma. Dat hebben ze nu gemaakt, tot eind maart volgend jaar. “Het blijft nog altijd de bedoeling om in april van 2020 met verbouwingen van De Herbakker te starten”, zegt cultuurschepen Isaura Calsyn (Groen). “Tegen de zomer willen we knopen doorhakken, en willen we duidelijk weten wat er zal gebeuren. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat binnen de huidige vergunning allemaal kan en niet kan. Het staat vast dat we in april volgend jaar verbouwingen gaan doen. Het dure prestigeproject dat op tafel lag, wordt het zeker en vast niet. Wat het wel wordt, zal binnen enkele weken duidelijk zijn.”

Bruishuis

De Herbakker zou een soort van noodprogramma maken voor het seizoen 2019-2020, maar het is uiteindelijk veel meer geworden dan dat. Afgelopen seizoen waren er 80 activiteiten in De Herbakker, en volgend seizoen staan er nu toch ook al 73 gepland. “De Herbakker wordt vanaf nu een bruishuis genoemd”, zegt directeur Beatrijs Hollebosch. “We leggen komend seizoen zwaar de nadruk op jongeren, en geven die dertig procent korting op tickets. Een vlogster moet ons CC nog hipper maken, en in de herfstvakantie houden we een eerste jongerenfestival. Deze zomer gaan we ook voor openluchtcinema op het Herbakkersplein. We gaan een voorstelling ook rechtstreeks streamen voor de patiënten van AZ Alma. Verder staan grote namen als Raymond Van Het Groenewoud, Gabriel Rios, Yevgueni, Chris Lomme, Walter Baele en Xander De Rycke op ons programma.”

Ticketverkoop

De ticketverkoop start op vrijdag 21 juni vanaf 19 uur op tickets.eeklo.be. Vanaf zaterdag 22 juni om 9 uur kan het ook aan de balie, via telefoon en email. Wie tickets voor vier verschillende voorstellingen koopt, krijgt vijf procent korting. Wie voor acht voorstellingen gaat krijgt tien procent korting. Jonger dan 26 jaar krijg je per ticket sowieso dertig procent korting.

Het volledige programma staat vanaf vrijdagochtend op www.ccdeherbakker.be.