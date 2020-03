Voor wie het nog niet weet: Eeklo plaatst 30 borden om afstand te houden Joeri Seymortier

31 maart 2020

11u20 0 Eeklo Eeklo maakt het wel heel duidelijk dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Er werden dertig grote borden in het straatbeeld geplaatst.

Regel nummer één in deze coronacrisis is dat mensen overal minstens anderhalve meter afstand moeten houden van mekaar. In het straatbeeld van Eeklo staan nu dertig borden, om de burgers daar nog eens aan te herinneren. “Stad Eeklo wil maximaal inzetten in sensibilisering van onze bevolking”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Daarom plaatsen wij een dertigtal borden met de vraag om de ‘social distance’ te respecteren. Als we allemaal samen de regels volgen, is deze coronaperiode hopelijk sneller voorbij. Alvast mijn dank aan alle Eeklonaars die meewerken om zo snel mogelijk de echte sociale en economische draad terug te kunnen opnemen”, zegt de schepen nog.