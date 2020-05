Volgende week ook met fiets aan de hand op markt Eeklo Joeri Seymortier

29 mei 2020

14u11 0 Eeklo De stad Eeklo voert vanaf donderdag 4 juni een kleine wijziging door op de wekelijkse markt. Je zal dan ook met de fiets aan de hand door de markt mogen wandelen.

De wekelijkse donderdagmarkt van Eeklo huist tijdelijk aan het stedelijk Sportpark. “Na de eerste geslaagde editie deze week was er een evaluatie, en kunnen we volgende week al een aanpassing doorvoeren”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “In samenspraak met de politie werd beslist om vanaf donderdag 4 juni toe te laten dat bezoekers hun fiets aan de hand meenemen. Dat is handig voor bezoekers die de fiets gebruiken om de boodschappen te vervoeren. Het aantal bezoekers werd niet overschreden, en de wandelpaden zijn breed genoeg voor de bezoekers.”

Ook schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld) is tevreden, maar zegt dat hij hoopt dat de markt zo snel mogelijk weer naar het centrum verhuist. Zeker wanneer de horeca open is, is de donderdagmarkt in het centrum een must.