Vleermuizen krijgen nieuw winterverblijf in Het Leen: tot 150 stuks te spotten Joeri Seymortier

11 september 2019

13u53 5 Eeklo De vleermuizen krijgen nieuwe winterverblijven in provinciaal domein Het Leen in Eeklo. Elke winter verblijven zo’n 150 vleermuizen in het natuurdomein.

In de bossen van Het Leen, op de grens van Eeklo met Lievegem, zijn vier bunkers en twee munitiegebouwtjes uit het militair verleden ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Maar de oorspronkelijke inrichting is aan vervanging toe. Regelmatig wordt er ook vandalisme vastgesteld. “Sinds 2009 gaat het aantal aanwezige vleermuizen dan ook permanent achteruit”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Daarom werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos een Europese subsidie toegekend voor het herstellen van de vleermuislocaties in Het Leen. Vleermuizen zijn beschermde zoogdieren. Door de overwinteringsplaatsen op de juiste manier te onderhouden en in te richten, proberen we het vleermuizenbestand in Het Leen op peil te houden of zelfs te laten toenemen.”

Midden september zullen de vier bunkers aan de buitenzijde aangepakt worden. De tochtgaten in de constructies worden gedicht, en er wordt extra aarde opgevoerd als isolatie. Rondom de bunkers komt er een nieuwe houten afsluiting, met daarin een takkenwal. De werken worden uitgevoerd door de sociale werkplaats Groep Intro uit Maldegem. In een tweede fase, volgende zomer, worden de bunkers aan de binnenkant heringericht en komen er nieuwe deuren. Dan worden ook de twee nabije opslagplaatsen grondig aangepakt.