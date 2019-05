Vlaams Belang is grootste partij in Eeklo: “Iedereen is het beu. Echt beu!” Joeri Seymortier

27 mei 2019

09u43 0 Eeklo De opmars van het Vlaams Belang heeft zich zondag zwaar doorgezet in Eeklo. Zowel voor de Kamer als het Vlaams parlement krijgt het Belang de meeste stemmen.

In de stad Eeklo heeft Vlaams Belang geen bekende koppen, maar toch heeft de Eeklonaar massaal voor het Vlaams Belang gestemd. Met maar liefst 22 procent van de stemmen gaat het om meer dan één Eeklonaar op vijf. N-VA is de tweede grootste partij in Eeklo. Voor het Vlaams parlement staat CD&V op drie, voor de Kamer is dat de Open Vld.

Gemeenteraadsvoorzitter Nicole De Munter, zelf van Open Vld, maakt een analyse van de verkiezingsuitslag in haar stad. “De ruk naar rechts, en extreemrechts, is een feit”, zegt Nicole De Munter. “Ook in Eeklo waar het Vlaams Belang een fenomenale vooruitgang boekte. Is de Eeklonaar een racist? Neen. Maar de Vlaming wil wel komaf maken met straffeloosheid, met het verhaal van veel rechten en zeer weinig plichten, met het plunderen van onze sociale zekerheid, met waarden die de onze niet zijn. De hardwerkende Vlaming die ’s morgens vroeg opstaat om te gaan werken, in de file staat en daar nog voor dreigt afgestraft te worden ook, ’s avonds thuis komt en zich dan het hoofd breekt over de facturen die moeten betaald worden, is het beu. Gewoon beu. Hoog tijd om echt te luisteren en te praten.”