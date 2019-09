Vijf redenen voor bezoekje aan Kaaifeesten 2019 Feestweekend meer dan enkel ‘Grootste rommelmarkt van het land’ Joeri Seymortier

30 september 2019

10u06 6 Eeklo Vrijdag 4 oktober start het weekend van de Kaaifeesten in Eeklo, en zullen opnieuw duizenden bezoekers afzakken naar het feestterrein. De ‘Grootste rommelmarkt van Vlaanderen’ op zondag is bekend tot ver buiten de stadsgrenzen. Maar de Kaaifeesten zijn zoveel meer dan enkel dat. Wij geven vijf redenen om dit weekend de Kaaifeesten te bezoeken. Maar de grootste reden blijft: het hele programma is een weekend lang gratis.

1. Stevige rock op vrijdag

De Kaaifeesten openen nu al enkele jaren met ’t Kaaiken Rockt, een stevige rockavond. Dit jaar wordt gekozen voor een echt stevige versie, met de Amerikanen van Pro-Pain als headliner. Starten gebeurt vrijdagavond door de Eeklose band Damage Case. Ook Fire Down Below staat op de affiche. Zij zijn de Belgische revelatie van het genre stonerrock. “Dit jaar bewust drie in plaats van vier groepen op de affiche, maar we hebben wel voor duurdere bekende namen gekozen”, zeggen de organisatoren.

2. Uitgebreide receptie

Een ietwat verborgen activiteit op de affiche, is de receptie op zaterdag 5 oktober. Vanaf 11 uur wordt iedereen uitgenodigd, en trakteert de gebuurtedekenij. En als ze bij ’t Kaaiken zeggen dat ze trakteren, dan doen ze dat ook goed. Verwacht je aan heel wat gratis drankjes, barbecuehapjes en gratis pizza. “We zijn nog altijd een gebuurtedekenij en willen mensen samenbrengen. De receptie is in eerste instantie bedoeld voor de buurt, maar natuurlijk is iedereen zaterdagochtend welkom”, zegt Dirk Mussche.

3. Pak Vlaamse sterren

Kaaifeesten staat ook garant voor een pak Vlaamse artiesten, die je allemaal gratis aan het werk kan zien. Op zaterdag 5 oktober start de showavond in de feesttent om 19.30 uur met optredens van Nic Caan uit Maldegem, Bandit, Garry Hagger, Jettie Pallettie en de ambiancegroep Swoop als afsluiter. Op zondag 6 oktober start de showavond al om 18 uur. Starten gebeurt met het duo Tamara en Tom Davis uit Maldegem. Daarna speelt Johan Veugelers op zijn accordeon. Laura Lynn en Willy Sommers zingen later op de avond hun grootste hits.

4. Grootste rommelmarkt

De blikvanger van de Kaaifeesten blijft natuurlijk de rommelmarkt op zondag. Ook dit jaar met meer dan 1.100 standhouders. Vanaf 6 uur ’s ochtends komen daarvoor duizenden bezoekers afgezakt naar Eeklo. “De parkings staan al aangeduid aan de rand van Eeklo”, zegt Dirk Mussche. “In de Industrielaan is er een grote pendelparking. Voor 2 euro kan iedereen die in de wagen zit dan met een pendelbusje naar de rommelmarkt. Ook rond de rommelmarkt zijn er heel wat parkings. Probeer zeker ook parking 2, op de koer van het College ten Doorn. Dat is heel dichtbij, maar die geraakt nooit vol. Gewoon omdat veel mensen zo ver niet durven rijden. Maar daar is altijd plaats.”

5. Toneel op maandag

Nog een leuke tip is de Zotte Maandag, op maandagavond 7 oktober. Voor de echte Eeklonaar is er om 20 uur toneel in de feesttent. In het dialect en met heel wat grappen over de Eeklose actualiteit. Dit jaar heet het zelfgeschreven blijspel ‘Doe wa, Doe wa. Moar ‘k zoet be god nie weetn wa!’. Na het toneel wordt nog wat muziek gedraaid op verzoek, om de Kaaifeesten 2019 zo feestelijk af te sluiten.