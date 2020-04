Vier Meetjeslandse gemeenten kopen samen mondmaskers: Eeklo, Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins samen in de strijd Joeri Seymortier

22 april 2020

16u06 22 Eeklo De gemeenten Kaprijke, Assenede, Sint-Laureins en Eeklo kopen samen mondmaskers aan voor hun inwoners.

De stad Eeklo hing woensdag een masker aan het standbeeld De Grote Kop, als symbolische dank aan alle zorgverleners. Maar ook de inwoners mogen op mondmaskers rekenen. “Er kwam veel druk om ook voor inwoners iets te doen voor mondmaskers”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo. “Ik heb meteen onze buurgemeenten gecontacteerd. Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins wilden meteen meestappen in een groepsaankoop voor mondmaskers. Het gaat om 75.000 mondmaskers voor de vier gemeenten, die we zullen verdelen onder de bevolking. De levering gebeurt de tweede helft van mei. Het gaat om zwarte wasbare, herbruikbare en gekeurde maskers. De bedoeling is dat de mensen dat massaal gebruiken wanneer ze buiten komen. Hoe we dat zullen bedelen? Dat is een logistiek verhaal waar elke gemeente zelf voor moet zorgen.”

In Assenede zal alvast beroep gedaan worden op vrijwilligers voor de bedeling van de mondmaskers.

Meer over Assenede

Sint-Laureins

Kaprijke

Eeklo