Vier elektriciteitskasten in centrum Eeklo worden gepimpt (en jij kan nog zes andere kiezen) Joeri Seymortier

22 januari 2020

10u43 0 Eeklo Eeklo gaat dit voorjaar iets doen aan het lelijk zicht van vier elektriciteitskasten in het centrum. Kunstenaars gaan die pimpen.

Met het projact ‘Pimp the Box’ worden dit voorjaar vier elektriciteitskastjes op en in de buurt van de Markt aangepakt door Eeklose kunstenaars. Martha Verschaffel, Lukas Verstraete, Saar De Buysere en Barbara Verstraete gaan met historische foto’s aan de slag om de kastjes te pimpen. Het gaat in eerste instantie om de kasten aan Kerkplein 3, aan de zijgevel van de Gouden Pluim, aan de zijgevel van ‘t Kabouterken en de kast tussen het stadhuis en ’t Rootjen. “Tegelijkertijd kunnen inwoners van Eeklo kiezen om nog zes andere kastjes in Eeklo een nieuw jasje te geven”, zegt schepen van Participatie Isaura Calsyn (Groen). “Voor die tweede sessie werken we met bestickering in het thema ‘energie’. Daarvoor kan je kiezen uit elf kastjes, verspreid over de stad. Je kan stemmen via het digitale participatieplatform of via het stemformulier van het Eikenblad van januari. De kastjes met de meeste stemmen worden aangepakt. Later dit voorjaar zal je ontwerpen kunnen indienen als individuele inwoner, maar ook als vereniging of buurt.”

Info: ikdoemee.eeklo.be.