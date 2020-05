VIDEO. Geert Faes maakt lied voor singles in corona: “Wanneer mogen wij nog eens iemand vastpakken?” Joeri Seymortier

14 mei 2020

13u22 0 Eeklo Leraar en muzikant Geert Faes uit Eeklo mag morgen weer naar zijn school De Meidoorn. Zijn weken in isolement inspireerden hem om het lied ‘Als ik wist’ op te nemen.

Geert Faes is single en schreef met ‘Als ik wist’ een liedje over alleen zijn tijdens de quarantaine. “Mijn agenda zit altijd overvol, maar door de corona was die plots helemaal leeg”, zegt Geert Faes. “Ik heb gemerkt dat die quarantaine voor singles en alleenstaanden nog anders was dan voor anderen. Hoe lang duurt het nog vooraleer we nog eens iemand mogen vastpakken? Gelukkig mogen we nu al weer eens voorzichtig ergens naartoe gaan, of iemand binnen laten. Ik heb in mijn leven nog nooit eenzaamheid gevoeld, maar de voorbije weken werd het echt zwaar. En dat heeft zich nu vertaald in een liedje, waar hopelijk veel mensen zich in kunnen herkennen. Ik heb mij al voorgenomen om tegen de volgende pandemie toch iemand te zoeken om mijn alleen-zijn mee te delen. Ik moet daar toch maar eens werk van maken”, knipoogt Geert nog.