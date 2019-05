VIDEO. Bestelwagen rijdt in op werken in Balgerhoeke en maakt dodelijk slachtoffer Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

24 mei 2019

11u03 21 Eeklo Op de E34 in Eeklo is vrijdagochtend een witte bestelwagen ingereden op de afgesloten werfzone aan de brug over het Leopoldkanaal. Een 48-jarige wegenwerker uit Roemenië kwam hierbij om het leven. Achter het stuur van de camionette zat een zestiger uit Maldegem. Hij werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. “Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de dynamiek en de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken”, vertelt het Oost-Vlaamse parket.

De feiten vonden vrijdagochtend rond 8.30 uur plaats op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van de werkzaamheden aan de brug over het Leopoldkanaal. De bestelwagen belandde - om een nog onbekende oorzaak - op de werfzone en reed de wegenwerker, een 48-jarige Roemeen, aan. De mug, de hulpdiensten en de politie kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat: het slachtoffer overleed ter plaatse.

In shock

“Volgens de eerste vaststellingen is de auto door de signalisatie gereden. Nadat de bestelwagen de werknemer aanreed, kwam het voertuig tot stilstand tegen een hoop stenen”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “De bestuurder van de bestelwagen is een 61-jarige man uit Maldegem. Hij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon nog niet verhoord worden.”

Waarom de bestelwagen op de afgesloten werf reed, is voorlopig nog een mysterie. Zo stond de wagen enkele honderden meters ver in de werfzone. Op sociale media speculeren sommigen dat ze de witte bestelwagen net voor de aanrijding met een bijzonder hoge snelheid voorbij zagen rijden. Dat maakt ook deel uit van het onderzoek door het parket. “Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de dynamiek en de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken”, klinkt het. “Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd.” Verkeershinder was er vrijdagmorgen niet, aangezien het ongeval in de werfzone plaatsvond.