Versoepeling mondmaskerplicht in Eeklo: “Vanaf dit weekend enkel nog overdag verplicht” Joeri Seymortier

03 september 2020

15u58 12 Eeklo Vanaf vrijdagavond 4 september om 19 uur wordt de mondmaskerplicht op straat in Eeklo versoepeld. Het zal enkel nog overdag moeten.

Overdag moet je in de centrumstraten wel nog een mondmasker blijven dragen. “Concreet blijft de betalende parkeerzone in Eeklo van toepassing, maar niet meer 24 uur op 24”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De mondmaskerplicht geldt vanaf dit weekend van 7 uur ‘s morgens tot 19 uur ’s avonds. Fietsers, step- en scootmobielgebruikers worden volledig vrijgesteld van mondmaskerplicht. Voetgangers en rolstoelgebruikers moeten wel het mondmasker blijven gebruiken. Ook de bezoekers van de wekelijkse markt moeten het mondmasker blijven dragen. Kinderen jonger dan 12 jaar blijven vrijgesteld.”

De burgemeester wijst erop dat het wel verplicht is om steeds een mondmasker bij te hebben en dit te gebruiken wanneer de social distance niet kan worden gerespecteerd, of wanneer het te druk wordt om het veilig te houden. “We moeten allen goed beseffen dat het coronavirus nog niet verdwenen is, ook al zijn de cijfers in Eeklo goed onder controle”, zegt burgemeester Vandevelde nog.