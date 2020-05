Verrassende exit: Peter De Graeve (N-VA) stapt uit gemeenteraad Eeklo Joeri Seymortier

15 mei 2020

17u05 6 Eeklo N-VA Eeklo verliest een boegbeeld. Peter De Graeve neemt ontslag uit de gemeenteraad.

Peter De Graeve stond in oktober 2018 op de tweede plaats van de lijst N-VA, en haalde daar 339 voorkeurstemmen. Zijn partij kwam wel weer in de oppositie terecht. De Graeve speelde die rol in de gemeenteraad goed, en nam elke maand het woord. “Mijn vraag naar ontslag dateert eigenlijk al van begin dit jaar”, wil De Graeve kort reageren. “Dat werd altijd geweigerd, tot voor enkele weken. Ik nam uiteindelijk deze beslissing omdat het een constant aanvoelen is dat er geen ruimte is voor idealisme en realiteitszin binnen onze politieke partij. Wie aan politiek doet uit idealisme, kampt ook met antagonisten die niet altijd even rechtlijnig zijn. Zo’n bochtenwerk is nooit aan mij besteed. Oppositie wordt monddood gemaakt en de meeste laten het gedijen uit puur opportunisme. Met spijt in het hart stop ik er mee.”