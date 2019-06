Vermiste Michiel (25) uit Eeklo is ongedeerd teruggevonden door familie

Eeklo

De 25-jarige Michiel De Wispelaere uit Eeklo was zondag om 14.30 uur spoorloos verdwenen van zijn woonplaats in de Tennisstraat. De familie van Michiel en de Federale politie stuurden een opsporingsbericht de wereld in. De twintiger werd dinsdag levend en wel gevonden door familie.