Verkeer op N9 Eeklo vanaf maandag tijdelijk op één rijvak: aanleg middenberm van start Joeri Seymortier

14 februari 2020

18u11 17 Eeklo Vanaf maandag 17 februari wordt verkeershinder verwacht in Eeklo. Er wordt gestart met de aanleg van nieuw groen op de middenberm, en daardoor moet het verkeer plaatselijk op één rijvak.

De eerste fase loopt van maandag 17 februari tot vrijdag 28 februari. “Tijdens deze eerste fase zal er plaatselijk enige verkeershinder zijn rond de N9 in Eeklo, tussen het station en de ovonde”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “De werf wordt ingericht als mobiele werfzone waarbij steeds het rijvak dichtst bij de middenberm ingenomen wordt. De werken starten maandag ter hoogte van het station en vorderen stapsgewijs richting de ovonde. Het autoverkeer wordt naar één rijvak en een gedeelte van het fietspad geleid. De fietsers hebben ter hoogte van de werken vrije en beveiligde doorgang via de parkeerstroken. De snelheid zal ter hoogte van de werfzones verlaagd worden naar 30 kilometer per uur. Waar gewerkt wordt, zullen de doorsteken tijdelijk afgesloten zijn. De politie zal toezicht doen op het respecteren van het parkeerverbod.”

Ovonde

Tijdens de werken op de ovonde, die ook opnieuw aangeplant wordt, worden fietsers via de Leopoldlaan omgeleid naar de Sint-Jansdreef, Brugsesteenweg en de parallelweg van de Brugsesteenweg aan de de ovonde.

Bloembollen

Tijdens de eerste fase, die maandag start, wordt de grond van de middenberm afgegraven en voorzien van nieuwe teelaarde. Er worden 88 nieuwe bomen en 882 struiken aangeplant. In het najaar zal fase twee uitgevoerd worden, waarbij de middenberm wordt aangeplant met 40.000 bloembollen en meer dan 34.000 bodembedekkers en vaste planten.