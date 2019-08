Vergeten pizza zorgt voor hevige rookontwikkeling Jeffrey Dujardin

28 augustus 2019

14u29 0

In een apartement de D. Goethalsstraat in Eeklo heeft een pizza maandagnacht rond 1.30 uur voor hevige rookontwikkeling gezorgd. Een vrouw stak een pizza in de oven en nam ondertussen een douche. Er zat nog karton onder de pizza toen deze in de oven werd gestoken. Dat karton begon te smeulen en er ontstond rookontwikkeling waardoor het brandalarm luid afging in het appartementsgebouw. De brandweer kwam ter plaatse voor het uitzetten van het alarm en verluchten van het appartement. De vrouw had heel wat rook geïnhaleerd en werd naar het ziekenhuis AZ Alma gevoerd waar ze na verzorging mocht beschikken.