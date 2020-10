Vergeet de Wiekiebon, hier is de Eeklobon: “Niet alleen een geschenkbon, maar meteen ook een gratis website voor elke handelaar” Joeri Seymortier

01 oktober 2020

09u07 0 Eeklo Eeklo lanceert donderdag de nieuwe geschenkbon Eeklobon. Niet alleen zit daarbij de hele stad verpakt in één geschenk, het betekent ook een gratis webpagina voor elke deelnemende handelaar.

De Wiekiebon in Eeklo is verleden tijd. Leve de Eeklobon! Wie nog een Wiekiebon in de kast heeft liggen, mag die nog gebruiken, maar vanaf nu worden Eeklobonnen verkocht. “Je kunt die Eeklobon nu al bij tachtig tot honderd handelaars en marktkramers gebruiken”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Nieuw is dat je de waarde van de Eeklobon in verschillende schijven en dus ook bij verschillende handelaars kunt gebruiken. Je kunt de Eeklobon ook online bestellen en meteen afdrukken. Als je dus op zondag plots uitgenodigd wordt bij vrienden, kun je in een paar muisklikken het ideale geschenk meenemen.”

Website

De Eeklobon heeft ook een eigen website. “Elke deelnemende handelaar kun je op die website vinden. Elke handelaar krijgt van ons een gratis webpagina, waar ze hun openingsuren en alle praktische info kwijt kunnen. Zo heeft elke handelaar uit Eeklo nu eigenlijk ook een eigen website”, besluit De Waele.

Je kunt de Eeklobon kopen aan de balie van het Stadskantoor en het stadhuis of online op www.eeklobon.be. Bedrijven die minstens tien stuks bestellen, kunnen de Eeklobon ook gratis laten personaliseren.