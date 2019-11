Verdachte van brutale tasjesdiefstal blijft ontkennen: “Ik deed gewoon boodschappen” Wouter Spillebeen

22 november 2019

15u05 1 Eeklo De 51-jarige man die verdacht wordt van de brutale en gewelddadige diefstal van een handtas in de Schaperijstraat in Eeklo, houdt in de rechtbank zijn onschuld vol. De man werd opgepakt na een oproep in het VTM-programma Faroek.

Op woensdag 5 juni merkte een 65-jarige vrouw uit Eeklo dat ze kilometerslang gevolgd werd. Eerst stond een man achter haar aan de bankautomaat, later kruiste ze hem terwijl ze boodschappen deed en eens ze thuis was, sprak de man haar ook aan, verklaarde ze. De man zei dat iemand tegen haar wagen har gereden en tijdens die afleiding greep hij haar handtas. De vrouw verzette zich nog, maar daarbij brak ze haar duim. De dader ging ervandoor met een blauwe Volvo C30.

Fotodossier

De vermoedelijke achtervolger was in de winkels gefilmd door bewakingscamera’s en zijn beeltenis werd verspreid in september. In het VTM-programma Faroek werd een oproep naar getuigen gelanceerd. Verschillende melders herkenden in de verdachte de 51-jarige man uit Assenede. Daarop volgde een telefonieonderzoek waaruit bleek dat gsm van de man telkens gecapteerd was bij de winkels waar de vrouw hem had gezien en op de plaats van de diefstal. Voor het Openbaar Ministerie is het bewezen dat de man schuldig is en de procureur vordert een celstraf van 15 maanden.

Maar de man geeft zich nog niet gewonnen en zweert bij hoog en bij laag dat hij met de diefstal niets te maken heeft. “Enkele dagen na de diefstal had de politie de beelden al die later verspreid zijn. Maar waarom heeft de politie op dat moment geen fotodossier samengesteld met mensen die op hem lijken om dat aan het slachtoffer voor te leggen?”, argumenteerde zijn advocaat. “Nu zegt het slachtoffer wel dat ze hem herkent, maar dat beeld is bezoedeld. Vlak na de diefstal had ze zich veel beter herinnerd hoe hij eruitzag.” De beklaagde vertelde aan de rechter dat hij gewoon boodschappen deed zoals altijd. Op 6 december oordeelt de rechter over zijn schuld.