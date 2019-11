Verbouwing CC De Herbakker opnieuw uitgesteld: stadsbestuur start volledig nieuw dossier op Anthony Statius

06 november 2019

20u03 14 Eeklo Het stadsbestuur van Eeklo trekt dan toch de stekker uit het huidige verbouwingsdossier van CC De Herbakker. Het project zou 2,4 miljoen euro kosten in plaats van het oorspronkelijk geraamde bedrag van 1,9 miljoen euro. Te duur, zegt het schepencollege en daarom wordt nu een volledig nieuw dossier opgesteld. “We streven ernaar om in de zomer van 2021 met de werken te starten“, zegt cultuurschepen Isaura Calsyn (Groen).

Terug naar af voor het cultuurcentrum van Eeklo. De oorspronkelijke plannen van het vorige stadsbestuur voor de verbouwing van De Herbakker worden nu definitief van tafel geveegd. Na de machtswissel in januari 2019 maakte de nieuwe coalitie van SMS, Open Vld en Groen al kenbaar dat ze de originele plannen niet zouden uitvoeren, maar deze zomer moest men toegeven dat aanpassingen zo goed als onmogelijk waren en dat de geplande verbouwingen toch zouden doorgaan, op voorwaarde dat de kostprijs niet te duur zou zijn. Maar daar knelt het schoentje, waardoor het stadsbestuur nu alsnog de stekker uit het dossier trekt.

“Na het opvragen van nieuwe offertes blijkt dat het verbouwingsdossier, door het vorige bestuur geraamd op 1,9 miljoen, minstens 2,4 miljoen euro zou kosten”, zegt cultuurschepen Isaura Calsyn (Groen). “Dit is een half miljoen euro boven de grens van het budget die de vorige bestuursmeerderheid in de meerjarenplanning voorzien had. Wij hebben dit dossier al vanaf het begin van deze legislatuur met een kritische blik bekeken, vooral omdat in de oorspronkelijke plannen het aandeel cultuurcafé opmerkelijk groter bleek dan het aandeel cultuurcentrum zelf. Zo werd voor het cultuurcafé ongeveer 1 miljoen euro voorzien en voor het cultuurcentrum 425.000 euro. Deze scheve verhouding willen we rechttrekken en dit gegeven, samen met het hoge kostenplaatje, heeft ons doen beslissen om een volledig nieuw dossier op te starten.”

“Dit uitstel brengt extra kosten met zich mee, maar zeker geen half miljoen euro”, vervolgt de schepen. “Alles samen is er zo’n 150.000 euro aan kosten gemaakt voor onder andere de opmaak van de plannen en de betrokken architecten. Deze uitgaven zijn niet allemaal voor niets geweest want de plannen zullen deels kunnen hergebruikt worden in de opmaak van een nieuw dossier. We gaan voor een duurzame renovatie van De Herbakker en we voorzien hiervoor nog steeds een bedrag van zo’n 2 miljoen euro in de begroting voor deze legislatuur. Bij de opmaak houden we rekening met drie pijlers: alle ingrepen rond duurzaamheid blijven behouden, de keuken van het cultuurcafé krijgt de beloofde infrastructurele aanpassingen en de toegankelijkheid, zowel naar publiek als artiesten toe, wordt verbeterd. We streven ernaar om in de zomer van 2021 te starten met de werken.”

Opnieuw een jaar uitstel dus en dit zorgt voor een hiaat in de programmatie van De Herbakker. “De cultuurprogrammatie was voorzien tot en met maart, maar we zijn al volop bezig met het zoeken naar voorstellingen voor april, mei en juni”, zegt cultuurdirecteur Beatrijs Hollebosch. “We nemen hiervoor in de eerste plaats contact op met zoveel mogelijk verenigingen, die interesse toonden om in de lente iets in ons cultuurcentrum te organiseren. Voor de aanvullende programmatie zal een extra brochure gemaakt en verspreid worden.”