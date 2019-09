Verbouwing CC De Herbakker komt er dan toch: “We staan met onze rug tegen de muur” Startschot komt er als dossier niet duurder is dan 1,9 miljoen Joeri Seymortier

17 september 2019

09u26 0 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo wordt dan toch verbouwd, zoals de plannen vorig jaar op tafel lagen. Het nieuwe stadsbestuur trok de stekker uit het dossier, omdat de kostprijs van 1,9 miljoen euro volgens hen veel te duur was. Maar nu blijken aanpassingen zo goed als onmogelijk, en wordt bekeken om de verbouwing toch te laten doorgaan. Als de kostprijs ondertussen niet duurder geworden is, tenminste.

Het oude stadsbestuur van Eeklo had een ambitieus plan om Cultuurcentrum De Herbakker grondig te verbouwen. Er zou een nieuwe inkomhal komen, de foyer zou uitgebreid en vernieuwd worden, en ook de artiestenloges en backstageruimte zouden aangepakt worden. Met 1,9 miljoen euro moest de cultuurtempel van het Meetjesland een zware upgrade krijgen. De werken zouden in april van dit jaar starten, maar het nieuwe stadsbestuur van SMS, Open Vld en Groen stak daar een stokje voor. Nu blijkt dat ze niet anders kunnen dan het plan toch zo goed als onaangepast te laten uitvoeren.

“We staan simpelweg met onze rug tegen de muur”, zegt schepen van Cultuur Isaura Calsyn (Groen). “Wij vonden de verbouwingen van 1,9 miljoen euro inderdaad te duur, en hebben geprobeerd om een nieuw plan te maken dat kleinschaliger en goedkoper zou zijn voor de stad. Maar elke aanpassing die we aan het plan zouden doen, zou een gigantische administratieve rompslomp met zich meebrengen. Elke aanpassing bleek daardoor uiteindelijk ook maar een zeer kleine besparing op te leveren. We hebben nu opnieuw offertes opgevraagd, en we moeten die tegen eind september hebben. Als blijkt dat het nog altijd kan voor 1,9 miljoen euro, dan gaan we er voor. Wat als het werk een jaar later plots duurder blijkt? Dan zullen we creatieve oplossingen moeten zoeken, want er moet iets gebeuren in ons cultuurcentrum.”

Rita De Coninck (CD&V), in de vorige legislatuur nog cultuurschepen en nu gemeenteraadslid in de oppositie, vindt het jammer dat het dossier zo gelopen is. “Natuurlijk zijn we blij dat het plan dat wij destijds gemaakt hebben, nu wellicht toch uitgevoerd zal worden”, zegt De Coninck. “Maar we hebben wel een jaar verloren. Het dossier zal daardoor sowieso duurder geworden zijn, we zijn als stad onnodig inkomsten verloren, en we zijn ook het vertrouwen van sommige partners kwijt. En nu blijkt het werk van de vorige bestuursploeg toch niet zo slecht.”

Hoeveel de werken zullen kosten en wat de stad precies aan inkomsten verloren heeft, is volgens schepen Calsyn vandaag nog niet te zeggen. “Het inkomstenverlies zal meevallen, want dankzij de sterke ploeg achter CC De Herbakker is het theaterseizoen nu toch nog een succes. Mochten de werken in april 2020 starten, dan zullen we natuurlijk wel in april, mei en juni minder inkomsten hebben dan normaal. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid, maar wachten eerst de offertes af die eind september binnen rollen”, zegt de schepen nog.