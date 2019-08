Verbodsborden werken N9 negeren? 174 euro boete Joeri Seymortier

07 augustus 2019

14u59 14 Eeklo De grote wegenwerken op de N9 in het centrum van Eeklo zijn begonnen. Te veel bestuurders wagen zich toch op de werf ondanks de verbodsborden.

Er wordt tot eind augustus gewerkt aan een nieuw wegdek op de N9 in Eeklo. “Je kan maar in een richting over de N9 rijden en voor de andere richting gelden omleidingen”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We zien jammer genoeg dat sommige bestuurders ondanks de verbodsborden toch doorrijden. Dat kan vooral veel schade veroorzaken aan je eigen wagen. Maar het kan je ook een boete van 174 euro opleveren. Spaar dat geld en ga er met vrienden eentje mee drinken op Eeklo Beach. Het is niet omdat je geen politiecontrole ziet, dat die er niet is. Dus wij roepen iedereen op om de verbodsborden na te leven. Ook voor de veiligheid op de werf.”

De eerste dagen vraagt de omleiding wat aanpassing. “We moeten dit nu doen. Het belangrijk is dat alle werken achter de rug zijn als op 1 september duizenden kinderen die in Eeklo naar school gaan, weer op straat komen”, zegt schepen De Waele nog.