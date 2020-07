Vanaf zondag 5 juli weer elke zondag rommelmarkt op ’t Kaaiken Joeri Seymortier

01 juli 2020

15u50 0 Eeklo De zondagse rommelmarkt op ’t Kaaiken in Eeklo wordt op zondag 5 juli weer opgestart.

Door de coronacrisis was er verschillende maanden geen rommelmarkt op zondag, op ’t Kaaiken in Eeklo. Daar komt nu weer verandering in. “Door de veiligheidsmaatregelen die toegepast moeten worden, is het aantal plaatsen beperkt en geldt er een circulatieplan”, zegt Dirk Mussche. “Om zeker te zijn van een plaats wordt vooraf best gebeld. Voor een goede spreiding van de standen zal ook voor de huizen op het Gebroeders Van De Woestijneplein aan de kant van de frituur gemarkt worden. Daar geldt dus ook een parkeerverbod. De standhouders zijn welkom vanaf 6 uur. De markt eindigt om 13 uur.”

Eerder werd al gecommuniceerd dat de grote rommelmarkt en de Kaaifeesten van begin oktober dit jaar niet doorgaan. Info: na 18 uur op 0476/46.30.92.