Vanaf maandag: seniorenrestaurant Zonneheem weer open, en ook activiteiten in beperkte groep Joeri Seymortier

13 juni 2020

11u35 0 Eeklo Lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo schakelt vanaf maandag 15 juni een versnelling hoger. Het seniorenrestaurant gaat weer open.

Het restaurant van Zonneheem gaat maandag weer open. Voortaan wel in twee shiften: je eet om 11 uur of om 12.15 uur. “Bij de heropening van het restaurant gaan ook meteen de nieuwe prijsafspraken rond de maaltijden in voege”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Alle Eeklonaars betalen 8 euro voor een maaltijd. Wie een UitPas met kansentarief heeft, betaalt 6 euro. Bezoekers van buiten Eeklo betalen 10 euro. Reserveren voor een plekje in het restaurant wordt gevraagd.”

Vanaf maandag starten ook de middagactiviteiten weer geleidelijk op. Elke dag wordt een activiteit georganiseerd, en dat van 14 tot 16 uur. Je moet wel altijd vooraf inschrijven, zodat de organisatoren de veiligheid kunnen garanderen.

Info: 09/377.02.46 of via zonneheem@eeklo.be.