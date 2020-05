Vanaf maandag 11 mei: weer betalend parkeren en parkeerschijf leggen in Eeklo Joeri Seymortier

06 mei 2020

12u55 0 Eeklo Vanaf 11 mei wordt in Eeklo opnieuw gestart met de controles op het betalend parkeren, en het leggen van de blauwe parkeerschijf.

Tijdens de coronacrisis waren er geen parkeercontroles in Eeklo, maar nu de winkels weer open gaan, wordt teruggekeerd naar het oude systeem. “Het gewone leven hervat langzaam”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Na een stevige coronacrisis kunnen zowat alle winkels volgende week de deuren weer openen, en binnenkort zullen ook een groot aantal studenten terug de schoolbanken innemen. Ook de mensen van het parkeerbedrijf OPC hervatten het werk, dus komen er weer controles op het betalend parkeren en de blauwe zone in onze stad. Vanaf 11 mei is het betalend parkeren en de blauwe zone dan ook weer van kracht. Waarom? Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat de parkeerplaatsen beter beschikbaar blijven voor wie in Eeklo op bezoek komt of komt winkelen.”

De taskforce die werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis, onderzoekt momenteel sociaal-economische stimulansen. Het stadsbestuur denkt eraan om het parkeerreglement aan te passen. Maar die beslissing wordt pas later op de week gecommuniceerd.