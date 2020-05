Vanaf juni weer bezoek in AZ Alma? Pas volgende week beslissing Joeri Seymortier

22 mei 2020

12u45 0 Eeklo Het blijft afwachten of er vanaf dinsdag 2 juni opnieuw bezoek binnen mag in het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo.

De overheid zet het licht op groen om ten vroegste vanaf 2 juni weer bezoek toe te laten in de ziekenhuizen. Maar de ziekenhuizen beslissen zelf of ze dat doen of niet. Ook in AZ Alma in Eeklo kan momenteel geen enkele patiënt bezoek ontvangen, ook al heeft je ziekenhuisopname niets met corona te maken. Enkel op de kinderafdeling is er een afwijking, waardoor een van de ouders naar het zieke kind kan.

Of we vanaf dinsdag 2 juni weer op bezoek mogen bij de zieken in AZ Alma is nog afwachten. Het ziekenhuis heeft het officieel schrijven pas net voor het verlengde weekend van Hemelvaart binnen gekregen. “We gaan de mogelijkheid volgende week bespreken. Opnieuw bezoek toelaten vraagt een hele organisatie, dus dat moet doordacht gebeuren”, klinkt het.