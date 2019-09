Van apetrots, over minder dragen tot zelfs afschaffen: zo denkt uw burgemeester over zijn sjerp Kiezen voor vertrouwde Belgische driekleur of Vlaams? Joeri Seymortier

30 september 2019

14u25 0 Eeklo De burgemeesters uit het Meetjesland zijn verdeeld over de mogelijkheid om hun sjerp met de Belgische driekleur in te ruilen voor een Vlaamse sjerp. Sommige burgemeesters houden echt vast aan hun Belgische driekleur, maar voor anderen mag de burgemeesterssjerp aan belang verliezen of zelfs helemaal in de kast. Lees hier wat uw burgemeester denkt.

Vlaanderen heeft na 127 dagen eindelijk een regeerakkoord. Eén van de nieuwigheden is de mogelijkheid voor burgemeesters om te kiezen tussen een traditionele sjerp met de Belgische vlag en een Vlaams wapenschild, of om resoluut te gaan voor de Vlaamse sjerp met enkel zwart en geel. Maar wat vinden de burgemeesters in onze regio hiervan?

Joeri De Maertelaere van Evergem is de enige burgemeester van N-VA in het Meetjesland. Je zou denken dat hij staat te springen om de Belgische sjerp aan de haak te hangen, en te gaan voor een Vlaamse sjerp. Maar hij laat zich niet in dat hoekje duwen. “Een Belgische of een Vlaamse sjerp? Er zijn echt wel belangrijker problemen te regelen dan dat”, reageert burgemeester De Maertelaere. “Als er dan toch iets verandert aan de sjerp van de burgemeester, dan is dit een gemiste kans om het dragen van de sjerp af te schaffen. Voor mij is dat eigenlijk niet veel meer dan folklore, en niet meer van deze tijd”, zegt de burgemeester van Evergem.

Ook waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter zie je niet zo vaak met een sjerp. “Ik doe die sjerp zo weinig mogelijk aan”, zegt Hoste. “Zo’n sjerp zorgt voor een onnodige afstand tussen de politici en de burger. Waarom is dat eigenlijk nodig? Zelfs een minister moet zich in ons land niet kenbaar maken met een sjerp. Op heel officiële gelegenheden draag ik de sjerp wel. Zaterdag hebben we in Aalter een oorlogsherdenking en komt een afvaardiging van de Koning. Dan is het niet meer dan logisch dat ik de Belgische driekleur draag.”

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) schreeuwt het luidst om de driekleur te behouden. “Ik ben een absolute voorstander voor de driekleur als sjerp”, zegt de nieuwe burgemeester. “Fier om Vlaming te zijn, maar zeker ook fier om Belg te zijn en dus ook om die driekleur te tonen.”

Ook zijn collega Tony Vermeire (CD&V) uit Lievegem zweert bij zijn vertrouwde Belgische sjerp. “Laten we ons in de politiek alstublieft met de belangrijke zaken bezig houden”, zegt burgemeester Vermeire. “Ik heb mijn sjerp van 180 euro zelf betaald, en hij is nog niet kapot. Ik ga die nog blijven dragen: een driekleur met Vlaams wapenschild. Ik vertegenwoordiger zowel de Vlaamse als de Belgische overheid.”

Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) wil na 18 jaar zijn tricolore sjerp behouden en roept politici om andere problemen dan deze aan te pakken. Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem voelt zich in eerste plaats Belg en zal zijn driekleur blijven dragen. Franki Van de Moere (Samen Anders) uit Sint-Laureins houdt ook vast aan de Belgische sjerp. Pieter Claeys van het Kartel in Kaprijke wil omtrent deze beslissing eerst overleg met zijn schepencollege.

