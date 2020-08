Valse vertegenwoordigers op pad in Meetjesland: “Onderteken zeker geen documenten aan de deur” Joeri Seymortier

19 augustus 2020

11u11 52 Eeklo De voorbije dagen zijn er in het Meetjesland verschillende meldingen dat er valse vertegenwoordigers op pad zijn, die je vragen om te veranderen van energieleverancier.

De valse vertegenwoordigers geven zich uit als personeelsleden van Woonwijzer Meetjesland. Dat is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor alles wat wonen, bouwen en verbouwen is in de gemeenten rond Eeklo, Aalter en Evergem. “Er zijn de voorbije dagen in het Meetjesland valse vertegenwoordigers op pad die zich voordoen als adviseur van Woonwijzer, en je vragen om te veranderen van energieleverancier”, klinkt het. “Woonwijzer werkt enkel op afspraak. Onze adviseurs komen niet onaangekondigd langs. Als er zo iemand aan je deur komt, neem dan contact op met de politie. Onderteken dan ook zeker geen documenten.”