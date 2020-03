UPDATE: Bib Eeklo stopt dan toch met mogelijkheid om boeken af te halen Joeri Seymortier

18 maart 2020

16u59 0 Eeklo De bibliotheek van Eeklo heeft woensdag beslist om te stoppen met de mogelijkheid om boeken te reserveren en af te halen.

Door de coronavirus blijft ook de bibliotheek van Eeklo dicht, net zoals alle andere openbare gebouwen. Maar je kon de voorbije dagen wel boeken reserveren via een online formulier, en de boeken dan afhalen. Na een nieuw crisisoverleg binnen het stadsbestuur, blijkt ook dat systeem niet sluitend. Er kunnen dan ook geen boeken meer gereserveerd en afgehaald worden in de bibliotheek.

De bibliotheek is wel nog altijd bereikbaar voor inlichtingen via telefoon op 09/218.27.00 en via mail op bibliotheek@eeklo.be.