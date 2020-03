Uitslaande brand in garage Mandeweegsken Joeri Seymortier

20 maart 2020

09u02 0 Eeklo De brandweer van de Hulpverleningszone Meetjesland heeft een garagebrand bestreden in het Mandeweegsken in Eeklo.

Het Mandeweegsken ligt in de buurt van de Korte Moeie in Eeklo. In de linkse garagebox van een hele rij garages is brand ontstaan. De vlammen sloegen al snel uit de garagebox, maar de brandweer kon het vuur blussen. “Er raakte niemand gewond, maar de stoffelijke schade is aanzienlijk”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Zo goed als alles wat in de garage stond, is goed voor de schroothoop. De brand wordt nog onderzocht, maar de wasmachine kan aan de oorzaak liggen.”