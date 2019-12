Uiteindelijk 349 handtekeningen tegen prijsstijgingen in Zonneheem Joeri Seymortier

03 december 2019

15u41 0 Eeklo De ‘socialistische gemeenschappelijke actie’ tegen de prijsstijgingen in het lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo heeft uiteindelijk 349 handtekeningen opgeleverd.

Wie van een sociaal kansentarief geniet en jonger is dan 60 jaar betaalt nu 10 euro voor een lunch in Zonneheem, in plaats van de 4 euro van een paar maanden geleden. De prijsstijgingen zetten al langer kwaad bloed bij de senioren. De besturen van S-Plus, de Vrije Roos, Curieus, Linx+, VIVA en sp.a hebben nu de handtekeningen afgegeven aan het schepencollege van de stad Eeklo. De politici van Eeklo willen pas eventuele bijsturingen doen, na een evaluatie van zes maanden. En dat is ten vroegste in februari volgend jaar.

“Het kansentarief terugbrengen naar 4 euro kan blijkbaar niet, omdat dit de kostprijs niet dekt”, zegt ereschepen Freddy Depuydt die mee actie voert. “Geen enkele dienst van de stad is kostendekkend. Je moet beleidskeuzes maken en daar de belastingen voor gebruiken”, klinkt het nog.

