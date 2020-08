Twintiger spoorloos nadat hij uit ziekenhuis vertrekt Wouter Spillebeen

21 augustus 2020

16u30 68 Eeklo Een 20-jarige man die donderdagavond de psychiatrische afdeling van het AZ Alma in Eeklo verliet, is sindsdien spoorloos. Het parket Oost-Vlaanderen verspreidt een opsporingsbericht.

Donderdagavond rond 20 uur verliet de 20-jarige Enzo Wielfaert de PAAZ-afdeling van het AZ Alma aan de Ringlaan in Eeklo. Die afdeling richt zich tot patiënten met psychische problemen. Omdat van de jongeman sindsdien geen enkel spoor is, verspreidde het parket een opsporingsbericht met zijn signalement.

Enzo is ongeveer 1,75 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft halflang blond haar, blauwgroene ogen en dikke wenkbrauwen. Zijn rechterarm zit in het gips. Toen hij het ziekenhuis verliet, droeg hij een donker trainingspak van het merk ‘Nike’ en zwarte sportschoenen. Bij zijn vertrek werd hij nog gefilmd door een beveiligingscamera in het ziekenhuis.

De federale politie en het parket Oost-Vlaanderen vragen aan iedereen om uit te kijken naar de jongeman. Wie meer weet over de verdwijning of zijn huidige locatie, kan contact opnemen op het nummer 0800 30 300 of via het online tipformulier.